PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 59-Jähriger nach Polizeieinsatz in Rostock vorläufig festgenommen

Rostock (ots)

Am gestrigen Montagabend kam es im Bereich der Langen Straße, Höhe Breite Straße, zu einem polizeilichen Einsatz, in dessen Verlauf ein 59-jähriger deutscher Staatsangehöriger vorläufig festgenommen wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der laufenden Ermittlungen fiel der Mann gegen 19 Uhr am Rande des Weihnachtsmarktes auf, da er ein Messer sichtbar mit sich führte. Als die Polizeibeamten der Weihnachtsmarktwache den Mann ansprachen, bewegte sich dieser mit dem Messer in der Hand auf die Beamten zu. Nach mehrfacher Aufforderung, das Messer niederzulegen, sowie der Androhung des Einsatzes der Dienstwaffe kam der 59-Jährige den polizeilichen Anweisungen nach und legte das Messer ab.

Im weiteren Verlauf wurde der psychisch auffällige Mann ohne weiteren Widerstand festgenommen. Polizeibeamte wurden nicht verletzt. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung seiner Person wurden keine weiteren gefährlichen Gegenstände festgestellt.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 08:50

    POL-HRO: Schokoladendieb in Plau gefasst

    Plau am See (ots) - In einem Supermarkt in Plau hat ein 29-jähriger Mann am Montagvormittag versucht, Schokolade im Wert von über 300 Euro zu stehlen. Der 29-jährige Mann wurde gemeinsam mit einem weiteren Mann von einem Mitarbeiter des Supermarktes dabei beobachtet, wie er Edelschokolade in einem Rucksack deponierte. Als die Kassiererin die Männer daraufhin aufforderte, den Rucksack zu öffnen, konnte einer der ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 00:44

    POL-HRO: Polizei sucht vermisstes 16-jähriges Mädchen aus Güstrow

    Güstrow (ots) - Seit dem 15.12.2025 07:30 Uhr wird ein 16-jähriges Mädchen in Güstrow vermisst. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem Link: https://t1p.de/lmg22 eingestellt. Hinweise zur Vermissten nehmen das Polizeihauptrevier in Güstrow unter der TelNr.: 03843/ 266 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 16:04

    POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 48-jährigen Mann aus Neu Kaliß

    Neu Kaliß (ots) - Der seit heute per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 48-jährigen Mann aus Neu Kaliß ist wohlbehalten angetroffen worden. Die polizeilichen Maßnahmen sind beendet. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren