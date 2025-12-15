Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 48-jährigen Mann aus Neu Kaliß

Neu Kaliß (ots)

Der seit heute per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 48-jährigen Mann aus Neu Kaliß ist wohlbehalten angetroffen worden. Die polizeilichen Maßnahmen sind beendet.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

