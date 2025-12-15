Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei fahndet nach vermissten 48-jährigen Mann aus Neu Kaliß

Neu Kaliß (ots)

Die Polizei fahndet aktuell nach einem vermissten 48-jährigen Mann aus Neu Kaliß. Der Vermisste ist in der Nacht zu Montag aus einer Wohneinrichtung verschwunden. Seither sucht die Polizei mit mehreren Funkstreifenwagen und Fährtenhunde nach dem Mann, bisher jedoch ohne Erfolg. Weitere Details zum Vermissten sowie ein Foto von ihm sind unter dem beigefügten Link zu finden: https://shorturl.at/A8wSx Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nehmen die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer: 110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell