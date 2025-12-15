PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HRO: Fahrzeugteile von DDR-Bus "Barkas B1000" aus Garage gestohlen

Parchim (ots)

Bei einem Einbruch in eine Garage in Parchim haben bislang unbekannte Täter in den vergangenen Wochen diverse Fahrzeugteile eines DDR-Kleinbusses vom Typ Barkas B1000 entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter offenbar gezielt in eine Garage eines Garagenkomplexes in der Straße Am Wasserturm ein und demontierten mit erheblichem Aufwand mehrere Fahrzeugteile des als Liebhaberstück gepflegten Fahrzeugs. Unter anderem sollen sie Beleuchtungseinrichtungen, Teile der elektrischen Innenausstattung, den Ganghebel, das Armaturenbrett sowie die Kennzeichen entwendet haben. Der DDR-Bulli wurde vom 63-jährigen Eigentümer als Liebhaberstück gepflegt und war fahrbereit. Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und hat Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum vom 20.11. bis 13.12.2025 verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Parchim (Tel. 03871 6000) zu melden.

