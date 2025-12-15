Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Reifen zerstochen: Serie von Sachbeschädigungen in Parchimer Innenstadt

Parchim (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden vermutlich in der Nacht zu Sonntag die Reifen von mehreren parkenden Fahrzeugen in der Parchimer Innenstadt beschädigt.

Betroffen sind nach ersten Erkenntnissen derzeit vier Fahrzeuge, an denen insgesamt sieben Reifen jeweils mit einem spitzen Gegenstand zerstochen wurden. Es handelt sich nach aktueller Sachlage um Fahrzeuge der Marken BMW, Renault, Opel und Hyundai. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Über die Hintergründe der Tat, insbesondere zum Motiv, können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Parchim (03871 600-0) zu melden. Vor Ort wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise zu den Vorfällen, die sich am Westring, in der Fichtestraße und in der Blutstraße ereignet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell