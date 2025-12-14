PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich der Versammlung am 14.12.2025 in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Für den heutigen Sonntag wurde in der Grevesmühlen eine Versammlung 
des politisch linksorientierten Spektrums in Form eines Aufzuges zum 
Thema: "Klassenkampf statt Kulturkampf - Antifaschisten zeigen 
Präsenz in GVM durch Musik und Redebeiträge" angemeldet. 

Die in der Spitze 81 Teilnehmenden starteten nach einer Kundgebung 
gegen 15:15 Uhr am Bahnhof. Die Aufzugsstrecke führte weiterhin durch
das Stadtgebiet Grevesmühlen. Im Bereich des Wohngebietes 
Ploggenseering sowie am Marktplatz wurden Zwischenkundgebungen 
durchgeführt. Die Versammlung endete gegen 16:00 Uhr wieder am 
Ausgangspunkt. Die Versammlung verlief störungsfrei.

Das Polizeirevier Grevesmühlen begleitete das Versammlungsgeschehen 
mit 43 eigenen und unterstützenden Kräften aus dem Bereich des 
Polizeipräsidiums Rostock sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes.

Im Bereich des Bahnhofes Grevesmühlen wurde das einsatzführende 
Polizeirevier durch  Kräfte der Bundespolizei unterstützt. 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 02:26

    POL-HRO: Messerstecherei in Güstrow

    Güstrow (ots) - Am Abend des 13.12.2025 kam es gegen 21:30 Uhr auf dem Bahnhofsplatz in Güstrow zu einer Messerstecherei. Nach ersten Ermittlungen kam es dort zu einer Auseinandersetzung von etwa 20 - 25 Personen, deren Ursache derzeit unklar ist. Als ein 34-jähriger Syrer dazwischen ging wurde er von einem 21-jährigen Afghanen in den Oberschenkel gestochen. In der Folge wurde der Geschädigte durch den ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:24

    POL-HRO: Zeugenaufruf nach mutmaßlichen Kraftfahrzeugrennen in Schwerin

    Schwerin (ots) - Am späten Donnerstagabend sollen sich im Stadtteil Paulsstadt zwei Autofahrer ein Rennen geliefert haben - die Polizei sucht nun Zeugen. Nach den Angaben eines Anwohners habe er gegen 22:15 Uhr in der Friedensstraße zwei augenscheinlich baugleiche PKW Mercedes-Benz gesehen, die aus Richtung Platz der Freiheit in Richtung Wittenburger Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren