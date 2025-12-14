Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich der Versammlung am 14.12.2025 in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Für den heutigen Sonntag wurde in der Grevesmühlen eine Versammlung des politisch linksorientierten Spektrums in Form eines Aufzuges zum Thema: "Klassenkampf statt Kulturkampf - Antifaschisten zeigen Präsenz in GVM durch Musik und Redebeiträge" angemeldet. Die in der Spitze 81 Teilnehmenden starteten nach einer Kundgebung gegen 15:15 Uhr am Bahnhof. Die Aufzugsstrecke führte weiterhin durch das Stadtgebiet Grevesmühlen. Im Bereich des Wohngebietes Ploggenseering sowie am Marktplatz wurden Zwischenkundgebungen durchgeführt. Die Versammlung endete gegen 16:00 Uhr wieder am Ausgangspunkt. Die Versammlung verlief störungsfrei. Das Polizeirevier Grevesmühlen begleitete das Versammlungsgeschehen mit 43 eigenen und unterstützenden Kräften aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Rostock sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes. Im Bereich des Bahnhofes Grevesmühlen wurde das einsatzführende Polizeirevier durch Kräfte der Bundespolizei unterstützt. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

