Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach mutmaßlichen Kraftfahrzeugrennen in Schwerin

Schwerin (ots)

Am späten Donnerstagabend sollen sich im Stadtteil Paulsstadt zwei Autofahrer ein Rennen geliefert haben - die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach den Angaben eines Anwohners habe er gegen 22:15 Uhr in der Friedensstraße zwei augenscheinlich baugleiche PKW Mercedes-Benz gesehen, die aus Richtung Platz der Freiheit in Richtung Wittenburger Straße nebeneinander gefahren sind. Dabei wären sie anfangs in Schrittgeschwindigkeit gefahren ehe sie plötzlich stark beschleunigt wurden und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die 30-Zone rasten. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die mattgrauen PKW nicht mehr durch die eingesetzten Polizisten angetroffen werden. Gegen die bislang unbekannten Fahrzeugführer wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen.

Zeugen, die sachdienlichen Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Schwerin (Tel. 0385 5180 2224) oder per E-Mail an kk-schwerin@polmv.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren