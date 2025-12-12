PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Einbrüche in Gartenhäuser und Wohnanhänger

Bandenitz (ots)

In einer Kleingartenanlage in Bandenitz kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen in Gartenbungalows sowie in einen Wohnanhänger.

Nach aktuellem Erkenntnisstand sollen unbekannte Täter in der Zeit von Montag 14.00 Uhr bis Mittwoch 13.00 Uhr in neun Gartenhäuser und einen Wohnanhänger in der Kleingartenanlage im Schwarzen Weg eingedrungen sein. Welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort. Der Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 3000 Euro beziffert.

Die Polizei in Hagenow (03883 631-0) hat eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

