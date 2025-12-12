PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pkw-Anhänger bei Wismar um fast 1.500 kg überladen

Wismar (ots)

Mitarbeiter des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf 
kontrollierten in der Donnerstagnacht gegen 22:50 Uhr am 
Autobahnkreuz Wismar BAB 14 und der B 105 den Fahrer eines VW mit 
einem augenscheinlich überladenen Anhänger.
Dabei war auffällig, dass die Reifen des Anhängers nahezu platt 
waren.
In der weiteren Folge wurde eine Wägung des mit 750 kg zulässigem 
Gesamtgewicht bestimmten Anhängers durchgeführt. Dabei zeigte die 
Waage jedoch einen Wert von über 2.200 kg an und damit eine 
Überschreitung von fast 1.500 kg. Der 61-jährige Fahrer des VW musste
die mitgeführten Pflanzsteine soweit abladen, dass die 750 kg nicht 
mehr überschritten wurden.
Den 61-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 470 Euro.

Die Überladung eines Anhängers hat erhebliche Auswirkungen auf das 
Fahrverhalten der gesamten Fahrzeugkombination. Neben einem 
wesentlich längeren Bremsweg, verändertem Lenk- und Kurvenverhalten 
birgt auch die Überbelastung der Reifen erhebliche Unfallgefahren.
Kontrollen von Fahrzeugkombinationen zur Erhöhung der allgemeinen 
Verkehrssicherheit gehören zu den täglichen Aufgaben der eingesetzten
Funkstreifenwagen des Polizeipräsidiums Rostock.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

