Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pkw-Anhänger bei Wismar um fast 1.500 kg überladen

Wismar (ots)

Mitarbeiter des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf kontrollierten in der Donnerstagnacht gegen 22:50 Uhr am Autobahnkreuz Wismar BAB 14 und der B 105 den Fahrer eines VW mit einem augenscheinlich überladenen Anhänger. Dabei war auffällig, dass die Reifen des Anhängers nahezu platt waren. In der weiteren Folge wurde eine Wägung des mit 750 kg zulässigem Gesamtgewicht bestimmten Anhängers durchgeführt. Dabei zeigte die Waage jedoch einen Wert von über 2.200 kg an und damit eine Überschreitung von fast 1.500 kg. Der 61-jährige Fahrer des VW musste die mitgeführten Pflanzsteine soweit abladen, dass die 750 kg nicht mehr überschritten wurden. Den 61-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 470 Euro. Die Überladung eines Anhängers hat erhebliche Auswirkungen auf das Fahrverhalten der gesamten Fahrzeugkombination. Neben einem wesentlich längeren Bremsweg, verändertem Lenk- und Kurvenverhalten birgt auch die Überbelastung der Reifen erhebliche Unfallgefahren. Kontrollen von Fahrzeugkombinationen zur Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicherheit gehören zu den täglichen Aufgaben der eingesetzten Funkstreifenwagen des Polizeipräsidiums Rostock. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

