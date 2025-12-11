PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrzeugführer nach Verkehrsunfallflucht in Rostock-Schmarl gestellt

POL-HRO: Fahrzeugführer nach Verkehrsunfallflucht in Rostock-Schmarl gestellt
  • Bild-Infos
  • Download

Rostock (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag meldete sich gegen 01:30 Uhr ein Hinweisgeber bei der Leitstelle der Polizei und teilte mit, im Bereich Am Fischereihafen in Rostock-Schmarl lautes Reifenquietschen sowie einen Knall wahrgenommen zu haben.

Die unmittelbar eingesetzten Polizeikräfte stellten in der Straße Am Fischereihafen einen verunfallten BMW fest, der im dortigen Gleisbett, schwer beschädigt, zum Stillstand gekommen war. Der Fahrzeugführer hatte sich vor Eintreffen der Beamten vom Unfallort entfernt.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte eine unterstützende Streife der Bundespolizei eine männliche Person im Bereich des Bahnhofs Bramow feststellen. Der alkoholisierte und leicht verletzte Mann gab gegenüber den Einsatzkräften zu, der gesuchte Fahrzeugführer zu sein. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,29 Promille.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 23-jährige polnische Staatsangehörige die Straße Am Fischereihafen aus Richtung Werftdreieck kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne und geriet anschließend in das angrenzende Gleisbett. Dabei wurden sowohl die Schienen als auch ein dort abgestellter Güterwaggon beschädigt.

Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung sowie zur Durchführung einer Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 220.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zum Verdacht der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 10:49

    POL-HRO: Fußgänger überquert in Bad Doberan Fahrbahn und wird von Fahrzeug erfasst

    Bad Doberan / Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Abend kam es gegen 21:15 Uhr zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einen Fußgänger und einem PKW in Bad Doberan. Wie dem Unfallbericht zu entnehmen ist, befuhr eine 62-jährige Frau mit ihrem BMW die Rostocker Straße in Fahrtrichtung Kröpelin. An der Kreuzung Alexandrinenplatz-Bahnhofstraße wollte die ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:40

    POL-HRO: PKW kollidiert mit Brückenmauer

    Grabow (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Grabow ist ein PKW gegen eine Brückenmauer gefahren. Eine 73-jährige Autofahrerin fuhr gegen 08:45 Uhr durch die Bahnunterführung in der "Prislicher Straße" in Richtung Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Fahrzeugführerin aufgrund eines auf der Fahrbahn befindlichen Ölfilms die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. In der Folge kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren