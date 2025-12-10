Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW kollidiert mit Brückenmauer

Grabow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Grabow ist ein PKW gegen eine Brückenmauer gefahren. Eine 73-jährige Autofahrerin fuhr gegen 08:45 Uhr durch die Bahnunterführung in der "Prislicher Straße" in Richtung Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Fahrzeugführerin aufgrund eines auf der Fahrbahn befindlichen Ölfilms die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. In der Folge kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einer Brückenmauer. Die 73-Jährige bleib bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Mauer blieb offenbar unbeschädigt. Bei der Unfallaufnahme haben die eingesetzten Polizisten am Unfallort einen beschädigten Traktor festgestellt, bei dem Öl ausgelaufen ist. Ob das landwirtschaftliche Fahrzeug die Fahrbahnverschmutzung verursacht hat, wird nun im Rahmen der laufenden Unfallermittlungen geprüft.

