Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwangere bei Wildunfall verletzt

Weberin/Crivitz (ots)

Am Dienstagabend hat sich auf der L09 bei Crivitz ein Verkehrsunfall mit einem Wildschwein ereignet, bei dem eine schwangere Frau leicht verletzt wurde.

Gegen 18.30 Uhr soll eine 41-jährige schwangere Frau mit ihrem Audi die L09 aus Crivitz in Richtung Weberin befahren haben, als sie kurz vor Weberin mit einem querenden Wildschwein kolliderte. Die Frau stand unter Schock und wurde vorsorglich von einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Die 14-jährige Mitfahrerin blieb bei dem Vorfall unverletzt. Das Wildschwein verendete vor Ort. Am Audi entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell