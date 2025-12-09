PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Glück im Unglück: Fahrzeug kollidiert mit Baum, Insassen bleiben unverletzt

Hagenow (ots)

Glück im Unglück hatten die Insassen eines Fahrzeugs am Montagabend in Hagenow: Ihr Wagen kollidierte mit einem Baum, doch sie blieben unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines BMW am Montag gegen 18.30 Uhr auf der Umgehungsstraße in Hagenow von der Rudolf-Tarnow-Straße in Richtung Sudenhof unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte der BMW zunächst gegen einen Baum, streifte einen weiteren und kam schließlich auf dem Dach liegend am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Der 42-jährige ukrainische Fahrer sowie sein 35-jähriger ungarischer Beifahrer blieben unverletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,08 Promille, woraufhin er zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus nach Hagenow gebracht wurde. Am BMW entstand Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zudem wurden zwei Bäume sowie die Bankette beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Gegen den Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

