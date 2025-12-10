Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ein Verletzter und 30.000 Euro Schaden bei Unfall auf A24

Wöbbelin/Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 24 ist am Dienstagmittag eine Person leicht verletzt worden.

Der Fahrer eines VW Touran war gegen 12.00 Uhr auf der BAB 24 in Richtung Hamburg unterwegs, als das Fahrzeug zwischen dem Kreuz Schwerin und der Anschlussstelle Wöbbelin nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Richtzeichen kollidierte. Der VW kam in der weiteren Folge in der Bankette zum Stehen. Der 59-jährige Fahrer konnte nach medizinischer Erstversorgung durch einen Rettungswagen vor Ort verbleiben. Er zog sich Verletzungen am Bein zu und stand offenbar unter Schock. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Das Richtzeichen und die Bankette wurden durch den Unfall ebenfalls beschädigt. Der vorläufige Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro beziffert. Die alarmierten Feuerwehren aus Wöbbelin und Neustadt-Glewe sicherten die Unfallstelle vor Ort ab.

Gegen den Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet, da er laut ersten Erkenntnissen eingeschlafen sei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell