PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ein Verletzter und 30.000 Euro Schaden bei Unfall auf A24

Wöbbelin/Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 24 ist am Dienstagmittag eine Person leicht verletzt worden.

Der Fahrer eines VW Touran war gegen 12.00 Uhr auf der BAB 24 in Richtung Hamburg unterwegs, als das Fahrzeug zwischen dem Kreuz Schwerin und der Anschlussstelle Wöbbelin nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Richtzeichen kollidierte. Der VW kam in der weiteren Folge in der Bankette zum Stehen. Der 59-jährige Fahrer konnte nach medizinischer Erstversorgung durch einen Rettungswagen vor Ort verbleiben. Er zog sich Verletzungen am Bein zu und stand offenbar unter Schock. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Das Richtzeichen und die Bankette wurden durch den Unfall ebenfalls beschädigt. Der vorläufige Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro beziffert. Die alarmierten Feuerwehren aus Wöbbelin und Neustadt-Glewe sicherten die Unfallstelle vor Ort ab.

Gegen den Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet, da er laut ersten Erkenntnissen eingeschlafen sei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 09:10

    POL-HRO: Schwangere bei Wildunfall verletzt

    Weberin/Crivitz (ots) - Am Dienstagabend hat sich auf der L09 bei Crivitz ein Verkehrsunfall mit einem Wildschwein ereignet, bei dem eine schwangere Frau leicht verletzt wurde. Gegen 18.30 Uhr soll eine 41-jährige schwangere Frau mit ihrem Audi die L09 aus Crivitz in Richtung Weberin befahren haben, als sie kurz vor Weberin mit einem querenden Wildschwein kolliderte. Die Frau stand unter Schock und wurde vorsorglich von ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:58

    POL-HRO: Unbekannte brechen in Graal-Müritzer Wohnhaus ein

    Graal-Müritz/Landkreis Rostock (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es im Lindenweg in Graal-Müritz zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Demnach hätten sich bislang noch unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft und dieses offenbar nach Wertgegenständen durchsucht. Der Gesamtschaden wird nach gegenwärtigen Erkenntnissen auf 6.000EUR geschätzt, wobei aus ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:34

    POL-HRO: Glück im Unglück: Fahrzeug kollidiert mit Baum, Insassen bleiben unverletzt

    Hagenow (ots) - Glück im Unglück hatten die Insassen eines Fahrzeugs am Montagabend in Hagenow: Ihr Wagen kollidierte mit einem Baum, doch sie blieben unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines BMW am Montag gegen 18.30 Uhr auf der Umgehungsstraße in Hagenow von der Rudolf-Tarnow-Straße in Richtung Sudenhof unterwegs, als das Fahrzeug aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren