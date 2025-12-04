Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Reisender manipuliert an seinem Glied - Bundespolizei sucht Zeugen

Sinzig (ots)

Am 3. Dezember 2025 gegen 13:35 Uhr soll ein bisher Unbekannter im Regionalexpress 28515 von Bonn nach Koblenz, im Bereich Sinzig, eine Reisende belästigt haben.

Die 26-jährige Geschädigte gab an, dass ein neben ihr sitzender Mann sich selbst anstößig angefasst und an seinem entblößten Glied manipuliert habe. Als mögliche Ausstiegsorte kommen Andernach und Koblenz-Stadtmitte in Betracht.

Die 26-Jährige war sichtlich aufgelöst über das gegenüber ihr gezeigte Verhalten. Sie teilte mit, der Mann habe dunkle Haare und trug eine Jeans und eine gelb-orangene Jacke.

Personen, die Angaben zum Vorfall, bzw. zu dem bisher unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich unter 0651 - 43678-0 bei der Bundespolizei Trier zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell