BPOL-TR: Aus Jugendhaftanstalt in Luxemburg abgängig - Bundespolizei nimmt 14-Jährigen in Gewahrsam
Trier (ots)
Am Freitagmittag nahm die Bundespolizei einen 14-jährigen Luxemburger im Stadtgebiet in Gewahrsam.
Eine Überprüfung des aus Luxemburg eingereisten Jungen ergab, dass er seit Mitte Oktober 2025 aus einer Jugendhaftanstalt in Luxemburg abgängig ist. Nach Rücksprache wurde er am späten Freitagnachmittag Kollegen der Police Luxemburg am Grenzübergang Wasserbilligerbrück übergeben.
