Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Leider keine dufte Sache

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Aufgrund fehlender CE-Kennzeichnung sowie nicht vorhandener Prüfnachweise im Bereich Produktsicherheit veranlassten Stuttgarter Zollbeamte, dass eine Sendung mit knapp 23.000 "Duft"-Stiften vernichtet wurde. Die Malstifte mit Duftaromen aus China sollten bereits im August beim Zollamt Stuttgart Hafen abgefertigt werden. Nach der Beschau der Ware entschieden sich die Zöllner für eine weitere Prüfung der Stifte durch das für Produktsicherheit zuständige Regierungspräsidium Tübingen. Hier wurde festgestellt, dass die Marker als Kinderspielzeug zu betrachten sind. Nachdem der Importeur aus Baden-Württemberg weder die für Spielzeug erforderlichen Prüfnachweise noch eine CE-Kennzeichnung für die Produkte vorlegte, konnten die Stifte nicht abgefertigt werden und wurden jetzt vernichtet.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell