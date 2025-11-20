PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Auslieferung: Europaweit gesuchtes Bandenmitglied an Bundespolizei Trier übergeben

Trier (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein 19-jähriger Chilene aufgrund eines Europäischen Haftbefehls von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben.

Gegen den Chilenen lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I wegen schweren Bandendiebstahls vor. Er ist dringend tatverdächtig, als Mitglied einer Bande, europaweit, insbesondere auch in Süd-Deutschland, Wohnungseinbruchdiebstähle begangen zu haben. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Nach richterlicher Vorführung wurde er in die nächstgelegene Jugendstrafanstalt eingeliefert. Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

