Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Unbekannte versprühen Reizgas im Regionalexpress

Trier (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr musste ein Regionalexpress bei Ankunft am Hauptbahnhof Trier evakuiert werden.

Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass kurz vor Ankunft des Regionalexpress am Hauptbahnhof Trier zwei Reisende im Zug Reizgas versprühten. Dies führte bei den ca. 30 Reisenden zu Atembeschwerden. Eine 43-jährige Reisende wurde vorsorglich an die hinzugezogenen Rettungssanitäter übergeben. Nachdem keine Gefahr einer weiteren Gesundheitsschädigung mehr bestand, wurde der Zug für die Weiterfahrt freigegeben.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell