PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fußgänger überquert in Bad Doberan Fahrbahn und wird von Fahrzeug erfasst

Bad Doberan / Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 21:15 Uhr zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einen Fußgänger und einem PKW in Bad Doberan. Wie dem Unfallbericht zu entnehmen ist, befuhr eine 62-jährige Frau mit ihrem BMW die Rostocker Straße in Fahrtrichtung Kröpelin. An der Kreuzung Alexandrinenplatz-Bahnhofstraße wollte die 62-Jährige nach links in die Bahnhofstraße abbiegen und ordnete sich hierfür nach links in die Abbiegespur ein. Plötzlich überquerte ein 64-Jähriger mit seinem Schäferhund von rechts kommend die Fahrbahn an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle. Die BMW-Fahrerin konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass der Fußgänger samt Hund mit dem Fahrzeug zusammenstieß. Der 64-jährige Fußgänger wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde für die weitere medizinische Versorgung in ein Rostocker Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeugführerin des BMW erlitt einen Schock.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Doberan in unmittelbarer Nähe im Gegenverkehr und war unmittelbar Zeuge des Unfallgeschehens. Zum Zeitpunkt des Unfalls regnete es, zudem war der Fußgänger dunkel gekleidet und war somit auch schlecht zu sehen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt nun die Kriminalpolizei.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Der Frontschaden am PKW wurde aus polizeilicher Sicht auf etwa 2.500EUR geschätzt.

Der Schäferhund wurde später unverletzt aufgefunden und durch Angehörige des Verletzten übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 09:40

    POL-HRO: PKW kollidiert mit Brückenmauer

    Grabow (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Grabow ist ein PKW gegen eine Brückenmauer gefahren. Eine 73-jährige Autofahrerin fuhr gegen 08:45 Uhr durch die Bahnunterführung in der "Prislicher Straße" in Richtung Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Fahrzeugführerin aufgrund eines auf der Fahrbahn befindlichen Ölfilms die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. In der Folge kam ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:18

    POL-HRO: Ein Verletzter und 30.000 Euro Schaden bei Unfall auf A24

    Wöbbelin/Stolpe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 24 ist am Dienstagmittag eine Person leicht verletzt worden. Der Fahrer eines VW Touran war gegen 12.00 Uhr auf der BAB 24 in Richtung Hamburg unterwegs, als das Fahrzeug zwischen dem Kreuz Schwerin und der Anschlussstelle Wöbbelin nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Richtzeichen kollidierte. Der VW kam in der weiteren Folge in der Bankette ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren