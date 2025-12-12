Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 40-Jähriger kracht auf A20 in Mittelschutzplanke und verletzt sich leicht

Dummerstorf / Landkreis Rostock (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 01 Uhr auf der A20 noch vor der Anschlussstelle Tessin in Fahrtrichtung Stettin zu einem Verkehrsunfall. Laut derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 40-jähriger Deutscher die linke Fahrspur als er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Mittelschutzplanke stieß. Daraufhin drehte sich der BMW und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich der Fahrzeugführer leicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Da zudem der Verdacht bestand, dass der 40-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden haben könnte, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Greifswalder jedoch äußerst unkooperativ und renitent. Der Führerschein des 40-Jährigen wurde vorerst beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Aufgrund der notwendigen Fahrbahnreinigung und Bergung des Unfallfahrzeuges, konnte die Fahrbahn erst gegen 03:50 Uhr wieder freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird nach polizeilicher Schätzung mit 20.000EUR angegeben.

