POL-HRO: Zeugen gesucht: Unbekannte stehlen 90 Kilometer Kupferkabel-Polizei ermittelt

Lüttow-Valluhn (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Montag haben unbekannte Täter von einem Solarenergiepark an der A24 bei Lüttow-Valluhn etwa 90 Kilometer Kupferkabel entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die Unbekannten zunächst gewaltsam Zugang zum umfriedeten Gelände der Photovoltaikanlage, die sich an der A24 zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Gallin befindet, verschafft haben. Im weiteren Verlauf entwendeten die Täter von zwei separat abgetrennten Bereichen des Solarparks nach ersten Schätzungen etwa 90 Kilometer Verbindungskabel der Solarmodule. Anhand der vor Ort gesicherten Spuren und der Vorgehensweise geht die Polizei derzeit von mehreren Tätern aus. Zudem wird davon ausgegangen, dass für den Abtransport der Kabel ein Fahrzeug mit großem Ladevolumen zur Verfügung gestanden haben muss. Der Gesamtschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreich Spuren vor Ort. Gegen die Unbekannten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu möglichen Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Boizenburg (038847 606-0). Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

