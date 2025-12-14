Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Messerstecherei in Güstrow

Güstrow (ots)

Am Abend des 13.12.2025 kam es gegen 21:30 Uhr auf dem Bahnhofsplatz in Güstrow zu einer Messerstecherei. Nach ersten Ermittlungen kam es dort zu einer Auseinandersetzung von etwa 20 - 25 Personen, deren Ursache derzeit unklar ist. Als ein 34-jähriger Syrer dazwischen ging wurde er von einem 21-jährigen Afghanen in den Oberschenkel gestochen. In der Folge wurde der Geschädigte durch den Tatverdächtigen außerdem im Gesichtsbereich verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend. Die Verletzungen des Geschädigten sind nicht lebensbedrohlich. Der Einsatz der Polizei Güstrow wurde durch Beamte der umliegenden Reviere, der Bundespolizei und dem Kriminaldauerdienst, welcher die Tatortarbeit übernahm, unterstützt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

