POL-HRO: 40-Jähriger kracht auf A20 in Mittelschutzplanke und verletzt sich leicht - Korrektur des Unfalltages

Bandenitz (ots) - In einer Kleingartenanlage in Bandenitz kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen in Gartenbungalows sowie in einen Wohnanhänger. Nach aktuellem Erkenntnisstand sollen unbekannte Täter in der Zeit von Montag 14.00 Uhr bis Mittwoch 13.00 Uhr in neun Gartenhäuser und einen Wohnanhänger in der Kleingartenanlage im Schwarzen Weg eingedrungen sein. Welche Gegenstände entwendet wurden, ist ...

mehr