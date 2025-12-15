PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Stehlschaden nach Einbruchsdiebstahl in Broderstorf im Landkreis Rostock

Broderstorf (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es vermeintlich im zurückliegenden Zeitraum vom 12.12. zum 13.12.2025 zu einem Einbruch in eine Lagerhalle einer in Broderstorf ansässigen Firma gekommen sein soll.

Wie den Angaben au dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren entnommen werden kann, hätten sich die Täter unbefugt Zutritt zu dem Firmengelände und der Lagerhalle verschafft und im Weiteren diverse Arbeits- und Baumaschinen verschiedener Hersteller entwendet. Ein Mitarbeiter des Betriebs informierte die Polizei in Sanitz, als er am Vormittag des 13.12.2025 auf den Einbruch aufmerksam wurde. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz und sicherte diverse Spuren. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Arbeiten werden auch Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage einer benachbarten Firma ausgewertet.

Nach eigenen Angaben der geschädigten Firma seien durch die bislang unbekannten Täter Maschinen im Wert von mindestens 400.000 Euro entwendet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 21:13

    POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich der Versammlung am 14.12.2025 in Grevesmühlen

    Grevesmühlen (ots) - Für den heutigen Sonntag wurde in der Grevesmühlen eine Versammlung des politisch linksorientierten Spektrums in Form eines Aufzuges zum Thema: "Klassenkampf statt Kulturkampf - Antifaschisten zeigen Präsenz in GVM durch Musik und Redebeiträge" angemeldet. Die in der Spitze 81 Teilnehmenden starteten nach einer Kundgebung gegen 15:15 Uhr am ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 02:26

    POL-HRO: Messerstecherei in Güstrow

    Güstrow (ots) - Am Abend des 13.12.2025 kam es gegen 21:30 Uhr auf dem Bahnhofsplatz in Güstrow zu einer Messerstecherei. Nach ersten Ermittlungen kam es dort zu einer Auseinandersetzung von etwa 20 - 25 Personen, deren Ursache derzeit unklar ist. Als ein 34-jähriger Syrer dazwischen ging wurde er von einem 21-jährigen Afghanen in den Oberschenkel gestochen. In der Folge wurde der Geschädigte durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren