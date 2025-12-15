Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Stehlschaden nach Einbruchsdiebstahl in Broderstorf im Landkreis Rostock

Broderstorf (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es vermeintlich im zurückliegenden Zeitraum vom 12.12. zum 13.12.2025 zu einem Einbruch in eine Lagerhalle einer in Broderstorf ansässigen Firma gekommen sein soll.

Wie den Angaben au dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren entnommen werden kann, hätten sich die Täter unbefugt Zutritt zu dem Firmengelände und der Lagerhalle verschafft und im Weiteren diverse Arbeits- und Baumaschinen verschiedener Hersteller entwendet. Ein Mitarbeiter des Betriebs informierte die Polizei in Sanitz, als er am Vormittag des 13.12.2025 auf den Einbruch aufmerksam wurde. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz und sicherte diverse Spuren. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Arbeiten werden auch Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage einer benachbarten Firma ausgewertet.

Nach eigenen Angaben der geschädigten Firma seien durch die bislang unbekannten Täter Maschinen im Wert von mindestens 400.000 Euro entwendet worden.

