Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungseinbruch trotz anwesender Bewohner- Polizei sucht Zeugen

Lübesse/Groß Laasch (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lübesse am Freitagabend befanden sich die Bewohner im Haus, als unbekannte Täter Bargeld entwendeten.

Die unbekannten Täter gelangten vermutlich über die Kellertür in das Einfamilienhaus in der Straße Hohe Koppel, während sich die Eigentümer im Wohnzimmer befanden und Fernsehen schauten. Die Unbekannten durchsuchten in der weiteren Folge mehrere Räume und entwendeten dabei circa 350 Euro Bargeld. Als der 74-jährige Geschädigte sich gegen 22.30 Uhr zur Kellertür begab, stellte er fest, dass diese offenstand und sich auf der Treppenstufe eine unbekannte Person befand, die daraufhin unmittelbar über den Hof flüchtete. Den Täter beschreibt er als männlich und von schlanker Statur. Der Mann war dunkel gekleidet und etwa 1,75 Meter groß. Ob der Tatverdächtige allein gehandelt hat oder zur Unterstützung einen Komplizen hatte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Vermutlich in der Nacht zu Samstag kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in Groß Laasch. Hier sollen sich unbekannte Täter offenbar über ein Fenster Zutritt zum Haus im Drosselweg verschafft haben. Bei diesem Vorfall kam es nach aktuellem Erkenntnisstand zu keinem Stehlschaden.

Die Polizei aus Ludwigslust (03874 411-0) sicherte Spuren an den Tatorten und bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

