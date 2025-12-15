Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Führerscheine nach Verkehrskontrollen auf dem Marienplatz sichergestellt - Zeugenaufruf nach möglichem Verkehrsunfall zwischen Lübeck und Schwerin

Schwerin (ots)

Am Samstag stellten Polizeibeamte auf dem Marienplatz im Rahmen zweier Verkehrskontrollen die Führerscheine von zwei Autofahrern sicher. In einem Fall lag der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr vor, im zweiten Fall bestand der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen eines 88-Jährigen.

Gegen 01:30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 24-jährigen Fahrer eines Audi A6, der verbotswidrig den Marienplatz befuhr. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,55 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem stellten die Beamten bei dem 24-jährigen deutschen Staatsangehörigen eine geringe Menge an Betäubungsmitteln fest. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wird daher auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Gegen 12:30 Uhr fiel der Präsenzstreife auf dem Marienplatz ein 88-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz auf, der ebenfalls verbotswidrig den Marienplatz befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten erhebliche körperliche und geistige Einschränkungen des deutschen Fahrers fest, sodass von einer Fahruntüchtigkeit auszugehen war. Am Fahrzeug wurden mehrere Beschädigungen festgestellt. Auf Nachfrage gab der 88-jährige Mann aus Bad Schwartau an, auf seinem Weg von Lübeck nach Schwerin ein anderes Fahrzeug gestreift zu haben. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein, habe er seine Fahrt fortgesetzt. Angaben zum Unfallort oder zur Unfallzeit konnte er nicht machen. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen führten zu keiner Übereinstimmung mit einer der Polizei bekannten Unfallflucht.

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem möglichen Unfall am Samstag, den 13.12.2025, auf der Strecke zwischen Lübeck und Schwerin. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell