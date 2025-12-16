PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht vermisstes 16-jähriges Mädchen aus Güstrow

Güstrow (ots)

Seit dem 15.12.2025 07:30 Uhr wird ein 16-jähriges Mädchen in Güstrow
vermisst.
Weitere Informationen sind auf der Homepage der Landespolizei M-V 
unter dem Link: https://t1p.de/lmg22 eingestellt.

Hinweise zur Vermissten nehmen das Polizeihauptrevier in Güstrow 
unter der TelNr.: 03843/ 56 224 oder jede andere Polizeidienststelle 
entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf
der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt
werden.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren