Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht vermisstes 16-jähriges Mädchen aus Güstrow

Güstrow (ots)

Seit dem 15.12.2025 07:30 Uhr wird ein 16-jähriges Mädchen in Güstrow vermisst. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem Link: https://t1p.de/lmg22 eingestellt. Hinweise zur Vermissten nehmen das Polizeihauptrevier in Güstrow unter der TelNr.: 03843/ 56 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell