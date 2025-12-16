Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei bittet um Hinweise nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Schwerin

Schwerin (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter im Schweriner Stadtteil Neumühle gewaltsam Zutritt zu zwei derzeit unbewohnten Einfamilienhäusern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter in beide Objekte ein und durchsuchten diese. Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Stehlschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Schwerin war am Tatort im Einsatz, sicherte Spuren und hat die weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Neumühle beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de entgegen.

