Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei bittet um Hinweise nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Schwerin

Schwerin (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter im Schweriner Stadtteil Neumühle gewaltsam Zutritt zu zwei derzeit unbewohnten Einfamilienhäusern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter in beide Objekte ein und durchsuchten diese. Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Stehlschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Schwerin war am Tatort im Einsatz, sicherte Spuren und hat die weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Neumühle beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

  • 16.12.2025 – 10:57

    POL-HRO: 59-Jähriger nach Polizeieinsatz in Rostock vorläufig festgenommen

    Rostock (ots) - Am gestrigen Montagabend kam es im Bereich der Langen Straße, Höhe Breite Straße, zu einem polizeilichen Einsatz, in dessen Verlauf ein 59-jähriger deutscher Staatsangehöriger vorläufig festgenommen wurde. Nach dem derzeitigen Stand der laufenden Ermittlungen fiel der Mann gegen 19 Uhr am Rande des Weihnachtsmarktes auf, da er ein Messer sichtbar ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 08:50

    POL-HRO: Schokoladendieb in Plau gefasst

    Plau am See (ots) - In einem Supermarkt in Plau hat ein 29-jähriger Mann am Montagvormittag versucht, Schokolade im Wert von über 300 Euro zu stehlen. Der 29-jährige Mann wurde gemeinsam mit einem weiteren Mann von einem Mitarbeiter des Supermarktes dabei beobachtet, wie er Edelschokolade in einem Rucksack deponierte. Als die Kassiererin die Männer daraufhin aufforderte, den Rucksack zu öffnen, konnte einer der ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 00:44

    POL-HRO: Polizei sucht vermisstes 16-jähriges Mädchen aus Güstrow

    Güstrow (ots) - Seit dem 15.12.2025 07:30 Uhr wird ein 16-jähriges Mädchen in Güstrow vermisst. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem Link: https://t1p.de/lmg22 eingestellt. Hinweise zur Vermissten nehmen das Polizeihauptrevier in Güstrow unter der TelNr.: 03843/ 266 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der ...

    mehr
