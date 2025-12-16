PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Beamte ziehen bei Geschwindigkeitskontrolle Alkoholfahrer aus dem Verkehr

Schwerin (ots)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle während des gestrigen Berufsverkehrs stellten Beamte der Polizei einen alkoholisieren Autofahrer im Schweriner Stadtteil Warnitz fest.

Gegen den Fahrer eines Peugeot wurde eine Kontrolle eingeleitet, nachdem dieser die Grevesmühlener Chaussee in Richtung Pingelshagen gegen 08:20 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 67 km/h bei erlaubten 50 km/h befuhr. Während der anschließenden Anhaltekontrolle nahmen die eingesetzten Beamten bei dem 32-jährigen polnischen Staatsangehörigen deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Daraufhin leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

