Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock Lütten-Klein - Ergänzungsmeldung

Rostock (ots)

Am heutigen Tag kam es in der Rügener Straße im Rostocker Stadtteil Lütten-Klein zu einem Polizeieinsatz. (siehe auch: https://t1p.de/r9e7o)

Nach derzeitigem Erkenntnisstand bedrohte am heutigen Dienstag, gegen 11:30 Uhr, ein 47-jähriger ungarischer Staatsangehöriger, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zunächst Rettungskräfte in seiner Wohnung. Nachdem sich diese aus der Wohnung zurückgezogen hatten, schloss sich der Mann in den Räumlichkeiten ein. In der Wohnung befand sich zudem der 25-jährige Sohn des Mannes.

Es bestand zunächst die Gefahr der Selbst- sowie der Fremdgefährdung.

Zur Bewältigung der Einsatzlage wurden neben Kräften der Feuerwehr auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei hinzugezogen. Durch die Feuerwehr wurden vorsorglich Sprungtücher vor dem Gebäude in Stellung gebracht.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes öffnete der 25-jährige Sohn die Wohnungstür, sodass die Spezialeinsatzkräfte den 47-Jährigen widerstandslos unter Kontrolle bringen konnten. Eine Waffe konnte in der Wohnung nicht aufgefunden werden.

Im Anschluss wurde der Mann zur weiteren medizinischen Behandlung in eine nahegelegene Klinik verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

