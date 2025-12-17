Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung in Güstrow

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Die Güstrower Polizei ermittelt gegenwärtig aufgrund des Verdachtes einer gefährlichen Körperverletzung vom gestrigen Abend in der Speicherstraße. Laut Zeugenaussagen hatte sich zunächst ein 41-jähriger Deutscher mit zwei Bekannten am Dienstagabend am Bahnhofsplatz aufgehalten. Als der Güstrower kurz nach 22 Uhr seinen Heimweg fußläufig in Richtung Speicherstraße antreten wollte, soll ihn eine fünfköpfige Personengruppe, die sich bis dahin ebenso am Bahnhofsplatz aufgehalten hatte, gefolgt sein. Um sich einer befürchteten Attacke seitens der Gruppe zu entziehen, entschloss sich der zudem alkoholisierte 41-Jährige (2,06 Promille) wegzurennen, rutschte aber aus und kam auf Höhe eines dortigen Fußgängerüberweges zu Fall. Als die fünf Personen ihn eingeholt hätten, soll mindestens einer von ihnen auf den am Boden Liegenden mit dem beschuhten Fuß gegen dessen Kopf getreten haben. Im Anschluss soll das auch auf dem Boden befindliche Mobiltelefon des 41-Jährigen durch eine der unbekannten Personen aufgenommen worden sein. Bei Eintreffen der zwischenzeitlich informierten Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Güstrow habe sich die Gruppe fußläufig entfernt und konnte im weiteren Verlauf durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden.

Der 41-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Schürfwunden und verspürte durch den Tritt Schmerzen. Eine medizinische Behandlung vor Ort wurde durch ihn jedoch abgelehnt. Das besagte Mobiltelefon wurde durch die Täter in unmittelbarer Nähe auf eine Rasenfläche geworfen.

Laut Angaben des attackierten Güstrowers kam es bereits am Vortag zu verbalen Streitigkeiten mit derselben Gruppe. Das Alter der Beteiligten wurde auf 17 bis 20 Jahre geschätzt. Einer der Personen soll eine weiße Hose sowie einen hellen Pullover unter einer schwarzen Jacke getragen haben. Die weiterführenden Ermittlungen hierzu laufen.

Sofern es weitere Zeugen gibt, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden diese gebeten sich bei der örtlichen Polizei unter der Rufnummer 03843 - 2660 zu melden.

