Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl kurz vor den Feiertagen: Weihnachtskarpfen gestohlen

Lübz (ots)

In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter in Lübz etwa 200 Kilogramm Lebendkarpfen aus einem Fass entwendet.

Dabei sollen die Unbekannten ersten Erkenntnissen zufolge sich zunächst Zutritt zu einem angemieteten und umfriedeten Privatgelände in der Lindenstraße verschafft haben. Aus einem von drei Fässern wurden in der weiteren Folge schließlich lebende Karpfen mit einer Gesamtmasse von circa 200 Kilogramm gestohlen, die für den Weihnachtsverkauf vorgesehen waren. Die Täter ließen zwei weitere Fässer, in denen sich Forellen und Karpfen befanden, nach derzeitigem Stand unangetastet. Der Schaden wird auf etwa 900 Euro beziffert. Die Polizei in Plau (038735 8370) hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat, die sich zwischen Dienstagabend 20.45 Uhr und Mittwochfrüh 06.50 Uhr ereignete.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

