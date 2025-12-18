PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HRO: Falsche Polizisten erbeuten 73.000 Euro - Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise

Boltenhagen (ots)

In Boltenhagen haben sich unbekannte Täter am gestrigen Abend als Polizeibeamte ausgegeben und eine Seniorin um 73.000 Euro Bargeld betrogen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand erhielt die Geschädigte gegen 16.30 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizisten, der sie gezielt in ein Gespräch verwickelte und ihr Vertrauen gewann. Der Anrufer, der akzentfrei Deutsch sprach, berichtete von vermeintlichen Einbrüchen in der Umgebung und kündigte an, ein Kollege der Kriminalpolizei werde sie aufsuchen, um sie zu schützen und ihre Bargeldbestände zu überprüfen.

Kurze Zeit später erschien ein Mann, der sich als Kriminalbeamter ausgab und fußläufig über den Hintereingang den Garten des Wohnhauses in der Dünenstraße betrat. In der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung zeigte die Seniorin dem Mann ihr Bargeld. Unter einem Vorwand wurde sie anschließend ins Obergeschoss geschickt. Als sie etwa eine halbe Stunde später zurückkehrte, war der Täter verschwunden. Er hatte einen Koffer mit Bargeld sowie eine bereits gepackte Kliniktasche der Geschädigten entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 73.000 Euro.

Der angebliche Kriminalbeamte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, kräftige Statur, kurzes rötliches Haar, rötlicher Bart, dunkelblauer Pullover.

Die Polizei in Grevesmühlen hat Ermittlungen wegen Betrugs und Amtsanmaßung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die am gestrigen Nachmittag oder Abend in der Dünenstraße in Boltenhagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 03881 720-0 zu melden.

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

