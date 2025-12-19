PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Störungen rund um eine Veranstaltung in Wismar

Wismar (ots)

Am 18.12.25 musste die Polizei mehrfach in die Lübsche Straße in 
Wismar verlegen. Vor Ort führte die AfD in einer Lokalität einen 
Bürgerdialog durch. Gegen 17:40 Uhr, sowie gegen 19:50 Uhr wurden 
jeweils Anzeigen wegen Beleidigungen aufgenommen. Um 23:19 Uhr musste
die Feuerwehr den Gehweg von ca. 60 Liter Speiseöl bereinigen, der 
durch Unbekannte vor der Lokalität verschüttet wurde. Es wurden keine
Personen verletzt, der entstandene Sachschaden ist gering.

Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

