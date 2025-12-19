Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Störungen rund um eine Veranstaltung in Wismar

Wismar (ots)

Am 18.12.25 musste die Polizei mehrfach in die Lübsche Straße in Wismar verlegen. Vor Ort führte die AfD in einer Lokalität einen Bürgerdialog durch. Gegen 17:40 Uhr, sowie gegen 19:50 Uhr wurden jeweils Anzeigen wegen Beleidigungen aufgenommen. Um 23:19 Uhr musste die Feuerwehr den Gehweg von ca. 60 Liter Speiseöl bereinigen, der durch Unbekannte vor der Lokalität verschüttet wurde. Es wurden keine Personen verletzt, der entstandene Sachschaden ist gering. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

