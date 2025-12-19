Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ehrlichkeit wird belohnt - 13-Jährige gibt Handtasche mit hoher Bargeldsumme zurück

Schwerin (ots)

Dank der Ehrlichkeit eines 13-jährigen Mädchens konnte sich am gestrigen Vormittag eine 83-jährige Schwerinerin über die Rückgabe ihrer verlorenen Handtasche samt einer hohen Bargeldsumme freuen.

Das Mädchen hatte in Schwerin Lankow eine Handtasche auf der Fahrbahn liegend entdeckt und die Polizei informiert. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die Fundsache entgegen und konnten in der Handtasche Hinweise auf die Eigentümerin sowie eine Bargeldsumme von mehr als 400 Euro feststellen.

Die 83-jährige Besitzerin der Handtasche, mit deutscher Staatsangehörigkeit, wurde zeitnah ermittelt und konnte ihr Eigentum noch am selben Vormittag wieder in Empfang nehmen. Sie zeigte sich sichtlich erleichtert und froh darüber, ihre Handtasche mitsamt vollständigem Inhalt zurückzuerhalten. Die Tasche war offenbar während Fahrt aus dem Fahrradkorb gefallen.

Für die ehrliche Finderin, mit kosovarischer Staatsangehörigkeit, gab es neben dem vorgesehenen Finderlohn vor allem große Anerkennung und Dankbarkeit seitens der Eigentümerin.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für dieses vorbildliche Verhalten und würdigt die Ehrlichkeit und das verantwortungsbewusste Handeln der jungen Finderin.

