Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 33-Jähriger greift mehrere Menschen in Schwerin mit Schlägen an

Schwerin (ots)

Ein 33-jähriger Deutscher hat am späten Freitag in der Schweriner Innenstadt mehrere Personen körperlich angegriffen. Gegen 23:40 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Polizei, dass es vor einer Bar in der Schweriner Goethestraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen war. Die Polizeikräfte eilten zum Ereignisort und stoppten den körperlichen Angriff des Mannes auf die Frau. Dabei leistete der 33-Jährige erheblichen Widerstand gegen die Polizisten. In der Folge musste der Mann mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und dort gefesselt werden. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann bereits zuvor in der Bar Personen angegriffen hat und aufgefordert wurde die Lokalität zu verlassen. Vor der Bar kam es dann zu einem weiteren Angriff, auf den die in der Nähe befindlichen Polizisten dann aufmerksam wurden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten erfolgte die Gewahrsamnahme des Mannes bis zum Samstagmorgen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Gegen den 33-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie wegen des Widerstands gegen und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die beiden angegriffenen Personen, ein 22-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau sowie die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

