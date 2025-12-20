PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 33-Jähriger greift mehrere Menschen in Schwerin mit Schlägen an

Schwerin (ots)

Ein 33-jähriger Deutscher hat am späten Freitag in der Schweriner 
Innenstadt mehrere Personen körperlich angegriffen.
Gegen 23:40 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Polizei, dass es vor 
einer Bar in der Schweriner Goethestraße zu einer Auseinandersetzung 
zwischen einem Mann und einer Frau gekommen war. Die Polizeikräfte 
eilten zum Ereignisort und stoppten den körperlichen Angriff des 
Mannes auf die Frau.
Dabei leistete der 33-Jährige erheblichen Widerstand gegen die 
Polizisten. In der Folge musste der Mann mit körperlicher Gewalt zu 
Boden gebracht und dort gefesselt werden.
Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann bereits zuvor in der Bar 
Personen angegriffen hat und aufgefordert wurde die Lokalität zu 
verlassen. Vor der Bar kam es dann zu einem weiteren Angriff, auf den
die in der Nähe befindlichen Polizisten dann aufmerksam wurden.
Zur Verhinderung weiterer Straftaten erfolgte die Gewahrsamnahme des 
Mannes bis zum Samstagmorgen.
Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 
Promille.
Gegen den 33-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der 
Körperverletzung sowie wegen des Widerstands gegen und des tätlichen 
Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die beiden 
angegriffenen Personen, ein 22-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau
sowie die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 18:26

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

    Hagenow (ots) - Am 19.12.2025 kam es gegen 13:50 Uhr auf der L 04 zwischen Hagenow und Wittenburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein PKW Hyundai setzte nach Zeugenaussagen zum Überholen eines Kleinwagens ein und kollidierte in der Folge frontal mit einem Renault Transporter. Ein PKW Ford fuhr anschließend auf den Transporter auf. Die 60-jährige Kraftfahrerin wurde schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:22

    POL-HRO: Jugendliche bedrohen vorbeifahrende Fahrzeuge - die Güstrower Polizei ermittelt

    Güstrow/ Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Eisenbahnstraße in Güstrow. Laut Hinweisen mehrerer Zeugen hielten sich kurz zuvor etwa drei Jugendliche auf dem dortigen Parkplatz eines Supermarktes auf. Die jungen Männer hätten zudem einen waffenähnlichen Gegenstand mit sich geführt und damit auf ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 11:44

    POL-HRO: Ehrlichkeit wird belohnt - 13-Jährige gibt Handtasche mit hoher Bargeldsumme zurück

    Schwerin (ots) - Dank der Ehrlichkeit eines 13-jährigen Mädchens konnte sich am gestrigen Vormittag eine 83-jährige Schwerinerin über die Rückgabe ihrer verlorenen Handtasche samt einer hohen Bargeldsumme freuen. Das Mädchen hatte in Schwerin Lankow eine Handtasche auf der Fahrbahn liegend entdeckt und die Polizei informiert. Die eingesetzten Polizeibeamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren