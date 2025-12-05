Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Oldenburg in Holstein

Fahrzeugbrand auf Anwohnerparkplatz - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am späten Donnerstagabend (04.12.2025) geriet auf einem Anwohnerparkplatz in Oldenburg/ Holstein ein Fahrzeug in Brand. Flammen und Hitze beschädigten den PKW erheblich, Personen wurden nicht verletzt. Jetzt prüft die Kriminalpolizei in Oldenburg den Anfangsverdacht der Brandstiftung und sucht weitere Zeugen.

Gegen 22.30 Uhr meldeten Zeugen der Rettungsleitstelle einen brennenden PKW in der Straße Kurzer Kamp in Oldenburg/ Holstein. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das auf dem dortigen Anwohnerparkplatz abgestellte Fahrzeug in Vollbrand. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oldenburg kümmerten sich um das Ablöschen des PKW. Der brandbetroffene Ford Fokus brannte vollständig aus. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Personen wurden nicht verletzt.

Die Klärung, warum das Feuer ausbrach, ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei in Oldenburg. In diesem Zusammenhang prüfen die Beamten den Anfangsverdacht der Brandstiftung. Die Polizei sucht Zeugen, denen am Donnerstagabend ab 22.00 Uhr im Bereich der Straße Kurzer Kamp Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die im Bereich des dortigen Garagenhofes und des Anwohnerparkplatzes verdächtige Geräusche wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Oldenburg/ Holstein unter der Telefonnummer 04361-10550 entgegen.

