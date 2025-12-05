PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen
10-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (05.12.2025) ist ein 10 Jahre altes Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Lübeck St. Jürgen leicht verletzt worden. Die junge Lübeckerin befand sich auf dem Weg zur Schule, als sie beim Überqueren einer für sie grün anzeigenden Bedarfsampelanlage ein schwarzer Mercedes erfasste. Gegen den Fahrer des Mercedes wird jetzt wegen des Verdachts eines Rotlichtverstoßes und Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall gegen 07:30 Uhr in der Kronsforder Allee in Höhe des Verwaltungszentrums Mühlentor. Nachdem die dortige Bedarfsampel für sie grün anzeigte, wollte die Schülerin die Fahrbahn mit ihrem Rad überqueren. Dabei erfasste sie der Fahrer eines Mercedes, der zu diesem Zeitpunkt auf der Kronsforder Allee in Richtung des Kreisverkehrs Mühlentor unterwegs war. Nach derzeitigem Sachstand hielt der Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg (Staatsangehörigkeit: Deutsch) trotz für ihn rot anzeigender Lichtzeichenanlage nicht an.

In Folge des Zusammenstoßes stürzte die Schülerin auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht, an dem Rad entstanden Schäden an den Pedalen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes kümmerten sich um das Mädchen, eine weitere Behandlung im Krankenhaus war für den Moment nicht erforderlich.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte die Schülerin ihren Eltern übergeben werden. Der Fahrer des Mercedes muss sich nun wegen des Verdachts eines Rotlichtverstoßes und Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

