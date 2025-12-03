Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Zusammenstoß zweier PKW auf der Bundesstraße 207 - ein Mann schwer verletzt

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (03.12.2025) stießen auf der Bundesstraße 207 in Höhe des Hochschulstadtteils in Lübeck ein BMW und ein Opel zusammen. Dabei erlitt der Fahrer des BMW schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, der Führer des Opel wurde leicht verletzt. Die Höhe des Gesamtsachschadens an den beteiligten stark beschädigten PKW beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf knapp 30.000 Euro. Die Klärung der genauen Unfallursache ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Polizeistation St. Jürgen.

Gegen 01.00 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu dem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 207 in Höhe der Paul-Ehrlich-Straße des Lübecker Hochschulstadtteils alarmiert. In dem dortigen Einmündungsbereich stellten die Beamten einen stark beschädigten Opel und einen beschädigten BMW fest; im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Bereich der Unfallstelle auf der B207 gesperrt.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 42 Jahre alte Mann aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg (Staatsangehörigkeit: Deutsch) mit seinem BMW die Bundesstraße 207 in Fahrtrichtung Lübeck Blankensee. Im Einmündungsbereich der Paul-Ehrlich-Straße prallte er den bisherigen Ermittlungen nach ungebremst auf das Heck eines Opels, der zu diesem Zeitpunkt auf der B207 wartend bei rot anzeigender Ampel auf dem Linksabbiegerfahrstreifen in Richtung Paul-Ehrlich-Straße stand. Bedingt durch den Zusammenstoß schleuderte der Opel nach links in die Bankette. Der BMW blieb massiv beschädigt im Einmündungsbereich stehen.

Kurz nach dem Verkehrsunfall ging der Fahrer des BMW zu Fuß vom Unfallort in Richtung der dortigen nahe gelegenen Brücke über die B207; er konnte dort durch einen Zeugen und den 40 Jahre alten Fahrer des Opel bis zum Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes festgehalten werden, um danach medizinisch versorgt werden zu können.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten Fahrer des BMW in ein Krankenhaus, auch der Opelfahrer wurde einem Krankenhaus zugeführt. Sowohl der BMW als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport der PKW.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Fahrers des BMW. Vor diesem Hintergrund wurde ihm im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Ferner beschlagnahmten die Beamten im Rahmen der Ermittlungen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck auch sein Mobiltelefon.

