POL-HL: HL_Innenstadt / Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 49-jährigen Lübecker

Polizeidirektion Lübeck

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 49-jährigen Lübecker

Lübeck (ots)

Der 49-jährige Maik J. aus Lübeck Buntekuh wird seit der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.11.-30.11.) vermisst. Er wurde zuletzt im Bereich An der Untertrave in Lübeck gesehen. Der aktuelle Aufenthaltsort des Vermissten ist unbekannt. Deswegen bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.

Zuletzt gesehen wurde der Vermisste im Rahmen einer Veranstaltung im Bereich des Schuppen 9 An der Untertrave. Die Veranstaltung endete gegen Mitternacht, seitdem gibt es keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten.

Maik J. ist ca. 178 cm groß und von schlanker Statur. Er hat Piercings zwischen den Augenbrauen und ist am rechten Arm und der Hand tätowiert. Auffällig sind seine blauen Zöpfe am Hinterkopf, ansonsten hat er keine Haare.

Maik J. war zuletzt mit einem schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck, einer schwarzen Lederjacke mit Nieten, schwarzer Cargohose und Springerstiefeln bekleidet.

Hinweise nimmt die Lübecker Kriminalpolizei unter der zentralen Rufnummer 0451/1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell