Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Brand einer Gartenlaube - ein Mann lebensgefährlich verletzt

Lübeck (ots)

Freitagabend (28.11.2025) gegen 22.00 Uhr brannte eine Gartenlaube im Kleingärtnerverein Mühlentor komplett ab. Ein Mann wurde lebensgefährlich und eine Frau leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eine 44-jährige Frau und ihr 34-jähriger Bekannter hielten sich in einer Gartenlaube im Kleingärtnerverein Mühlentor auf. Die Frau wäre kurz draußen gewesen als sie einen Knall aus dem Gebäude gehört hätte und ihr Bekannter brennend aus der Laube gelaufen gekommen wäre. Die 44-jährige hätte noch die Flammen am Körper löschen können, danach hätte sie Hilfe geholt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Laube in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarparzellen verhindern.

Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Seine Bekannte wurde leicht verletzt und konnte noch in der Nacht das Krankenhaus verlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache noch in der Brandnacht aufgenommen. Zur Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell