Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Fahrradfahrerin von PKW erfasst und schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (28.11.2025) kam es am Sandberg in Lübeck zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW und einer Fahrradfahrerin, die durch die Kollision schwer verletzt wurde. Die Unfallursache steht noch nicht fest.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 42-jährige Lübeckerin mit ihrem Fahrrad die Eschenburgstraße und beabsichtigte geradeaus in die Luisenstraße zu fahren. Zeitgleich bog eine 29-jährige Fahrerin eines Hyundai i30 aus der Luisenstraße kommend nach links in den Sandberg ab. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen den beiden deutschen Verkehrsteilnehmerinnen, woraufhin die Radfahrerin auf die Motorhaube des PKW stürzte und anschließend auf der Fahrbahn liegen geblieben ist. Eine Bundespolizistin sowie ein Berufsfeuerwehrmann in zivil befanden sich zufällig am Unfallort und leisteten der ansprechbaren Radfahrerin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei Erste-Hilfe. Die Fahrradfahrerin wurde schwer verletzt und bezüglich weiterer Untersuchungen durch die Besatzung eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. An ihrem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. Die aus Kreis Segeberg kommende Autofahrerin erlitt einen Schock und musste durch eine zweite nachgeforderte Rettungswagenbesatzung ambulant versorgt werden. Sie konnte nach Abschluss der medizinischen Untersuchungen und polizeilichen Maßnahmen am Unfallort entlassen werden. An dem PKW entstanden Lackschäden. Dieser war weiterhin fahrbereit. Die Schadenshöhe beider Fahrzeuge wurde auf 500 Euro geschätzt. Für die Dauer des Einsatzes musste ein Fahrstreifen des Sandberg temporär gesperrt werden. Das 3. Polizeirevier Lübeck ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell