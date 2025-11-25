PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Schönwalde
Richtiges Verhalten bei Wildunfällen

Lübeck (ots)

In Schönwalde ist es in den letzten zwei Monaten vermehrt zu Wildunfällen gekommen. Den dort tätigen Polizeibeamten ist aufgefallen, dass betroffene Verkehrsteilnehmer diese Unfälle häufig erst spät anzeigen. Aus diesem Grund möchte die Polizei über das richtige Verhalten bei Wildunfällen aufklären.

Insbesondere im Herbst und im Frühjahr ist mit mehr Wildwechsel auf den Straßen zu rechnen, was in der Folge zu Unfällen führen kann. Als Wildunfall wird ein Verkehrsunfall bezeichnet, bei dem es zu einem Zusammenstoß mit einem Haarwild ab der Größe eines Fuchses kommt.

Nach einem Verkehrsunfall sollte zunächst die Polizei verständigt werden. Auch wenn der eigene Pkw nicht beschädigt wurde und das Tier weitergelaufen ist, kann es verletzt sein und muss artgerecht behandelt werden. Die Polizei kümmert sich um die Benachrichtigung einer jagdausübungsberechtigten Person, die sich des Tieres annimmt.

Wird die Polizei nicht rechtzeitig informiert, darf keine Bescheinigung für die Versicherung über mögliche Beschädigungen am Pkw ausgestellt werden. Zudem kann eine verspätete Meldung eines Wildunfalls eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat darstellen, wenn das Tier doch verletzt wurde oder später verendet ist.

Nach einem Unfall sollte die Unfallstelle außerdem ordnungsgemäß mit Warnblinklicht, Warnweste und Warndreieck abgesichert werden, um andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu warnen.

Um Unfälle zu verhindern, gibt die Polizei den Hinweis, insbesondere im Bereich von Wäldern mit angepasster Geschwindigkeit und erhöhter Aufmerksamkeit zu fahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle - Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 14:29

    POL-HL: Ostholstein/Bad Schwartau / Widerstand bei Verkehrskontrolle - Zwei Polizeibeamte verletzt

    Lübeck (ots) - In der Nacht zum heutigen Dienstag (25.11.2025) kam es während einer Verkehrskontrolle in Bad Schwartau durch einen alkoholisierten Fahrzeugführer zu Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Polizisten. Hierbei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Kurz nach Mitternacht fiel einer Funkstreife des Polizeireviers Bad Schwartau im Bereich der Lübecker ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:31

    POL-HL: Lübeck/Ostholstein Diverse Glätteunfälle auf den Straßen

    Lübeck (ots) - Im Verlauf der Nacht und des Montagmorgens ist es aufgrund von Glätte und Schneefall zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Teilweise wurden Verkehrsteilnehmer verletzt. Es kam stellenweise zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei mahnt alle Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht. In der Zeit von Mitternacht bis 9.00 Uhr am Montagvormittag kam es im Bereich ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:01

    POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Schuppen abgebrannt - meterhohe Flammen sichtbar

    Lübeck (ots) - Sonntagabend (23.11.2025) brannte ein Schuppen in St. Jürgen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein 31-Jähriger war mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein 31-Jähriger arbeitete am Sonntag gegen 18.00 Uhr an seinem Motorrad in dem Schuppen, in dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren