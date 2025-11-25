Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Schönwalde

Richtiges Verhalten bei Wildunfällen

Lübeck (ots)

In Schönwalde ist es in den letzten zwei Monaten vermehrt zu Wildunfällen gekommen. Den dort tätigen Polizeibeamten ist aufgefallen, dass betroffene Verkehrsteilnehmer diese Unfälle häufig erst spät anzeigen. Aus diesem Grund möchte die Polizei über das richtige Verhalten bei Wildunfällen aufklären.

Insbesondere im Herbst und im Frühjahr ist mit mehr Wildwechsel auf den Straßen zu rechnen, was in der Folge zu Unfällen führen kann. Als Wildunfall wird ein Verkehrsunfall bezeichnet, bei dem es zu einem Zusammenstoß mit einem Haarwild ab der Größe eines Fuchses kommt.

Nach einem Verkehrsunfall sollte zunächst die Polizei verständigt werden. Auch wenn der eigene Pkw nicht beschädigt wurde und das Tier weitergelaufen ist, kann es verletzt sein und muss artgerecht behandelt werden. Die Polizei kümmert sich um die Benachrichtigung einer jagdausübungsberechtigten Person, die sich des Tieres annimmt.

Wird die Polizei nicht rechtzeitig informiert, darf keine Bescheinigung für die Versicherung über mögliche Beschädigungen am Pkw ausgestellt werden. Zudem kann eine verspätete Meldung eines Wildunfalls eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat darstellen, wenn das Tier doch verletzt wurde oder später verendet ist.

Nach einem Unfall sollte die Unfallstelle außerdem ordnungsgemäß mit Warnblinklicht, Warnweste und Warndreieck abgesichert werden, um andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu warnen.

Um Unfälle zu verhindern, gibt die Polizei den Hinweis, insbesondere im Bereich von Wäldern mit angepasster Geschwindigkeit und erhöhter Aufmerksamkeit zu fahren.

