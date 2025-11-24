Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Schuppen abgebrannt - meterhohe Flammen sichtbar

Lübeck (ots)

Sonntagabend (23.11.2025) brannte ein Schuppen in St. Jürgen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein 31-Jähriger war mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ein 31-Jähriger arbeitete am Sonntag gegen 18.00 Uhr an seinem Motorrad in dem Schuppen, in dem auch eine Werkstatt untergebracht war. Es hätte einen Knall und ein kleines Feuer gegeben. Der Mann hätte noch versucht das Feuer abzulöschen, hätte dann aber seinen Onkel dazu geholt, der im angrenzenden Wohnhaus aufhältig war. Gemeinsam hätte die beiden Männer das Feuer mit einem Feuerlöscher bekämpft. Sie hätten jedoch die Feuerwehr rufen müssen, da sie es nicht unter Kontrolle bringen konnten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wären bereits von weit her Flammen sichtbar gewesen. Die Freiwillige Feuerwehr Wulfsdorf/Vorrade hätte den Brand löschen können. Der jüngere Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise wurde der Brand durch einen technischen Defekt verursacht.

