PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein
Großkontrolle auf der Bundesautobahn 1 in Ostholstein - über 100 festgestellte Verstöße

POL-HL: Ostholstein / Großkontrolle auf der Bundesautobahn 1 in Ostholstein - über 100 festgestellte Verstöße
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.11.2025) wurde durch Kräfte der Landespolizei Schleswig-Holstein, der Bundespolizei sowie des Zolls eine Vollkontrolle des Fahrzeugverkehrs auf der Bundesautobahn 1 in Ostholstein durchgeführt. Hierbei konnten über 100 Verstöße festgestellt werden. Vierzehn Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Fahrzeugführer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und wendete auf der Autobahn.

Gegen 12:00 Uhr trafen sich mehr als 80 Einsatzkräfte der Polizeidirektion Lübeck, der Bundespolizeiinspektion Kiel und des Hauptzollamts Kiel auf dem Rastplatz Neustädter Bucht Ost zu einer gemeinsamen Einsatzbesprechung. Durch die Gemeinsame Fahndungsgruppe Schengen-Süd beim Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz wurde eine Vollkontrolle des Fahrverkehrs auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Fehmarn ausgearbeitet und durchgeführt. Auch mögliche Neben- und Ausweichrouten behielten die eingesetzten Kräfte durch mobile Einheiten im Auge.

Beim Aufbau der Kontrollstelle und den nötigen Verkehrslenkungsmaßnahmen unterstützte auch die Autobahnmeisterei Scharbeutz. Das Technische Hilfswerk stellte an der Raststätte unter anderem Zelte und Leuchtmittel auf. Sowohl die dänische Polizei als auch der dänische Zoll wohnten der Kontrolle mit einer Abordnung bei und unterstützten die deutschen Einsatzkräfte unter anderem als Sprachmittler.

Seitens der Bundespolizei kam bei der Kontrolle das automatische Kennzeichenerfassungsgerät zum Einsatz. Im Bereich von Schwerlastkontrollen wurden durch die Beamten insbesondere Lastkraftwagen und Sattelzugkombinationen überprüft. Hierbei wurde auch Großröntgentechnik des Zolls genutzt. Insgesamt konnten neben weiteren Ordnungswidrigkeiten 89 Verstöße gegen das geltende Fahrpersonalgesetz festgestellt werden.

Auch der übrige Fahrzeugverkehr wurde im Rahmen der Vollkontrolle durch die Beamten in Augenschein genommen. Hierbei wurden mehr als 10 Strafverfahren gegen Verkehrsteilnehmer etwa wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis oder des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Durch einen eingesetzten Rauschgiftspürhund der Polizeidiensthundestaffel Lübeck konnte zudem eine illegale Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden.

Insgesamt untersagten die Polizeibeamten 14 Verkehrsteilnehmern aufgrund unterschiedlicher Verstöße die Weiterfahrt.

Ein 27-jähriger Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Ostholstein versuchte sich den Kontrollmaßnahmen zu entziehen, indem er im Bereich der Zuführung zur Kontrollstelle auf der Autobahn wendete und sein Fahrzeug auf dem Standstreifen entgegen der Fahrtrichtung führte. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Personenkraftwagen wenig später in Neustadt in Holstein angehalten werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass sich der Niederländer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis befand und zudem mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz ermittelt gegen den Fahrer nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeugen insbesondere im Bezug auf das Verhalten des Beschuldigten als Falschfahrer auf der Autobahn. Hinweise werden unter 04524 7077100 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit
Mark-Dominik Wille
Telefon: 0451/131 2004
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 12:25

    POL-HL: Lübeck_Dubai / Folgemeldung: Verurteilter Straftäter in Dubai festgenommen

    Lübeck (ots) - +++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++ Nach erfolgter Öffentlichkeitsfahndung, Auswertung von zielführenden Zeugenhinweisen und umfangreichen Ermittlungen des Fahndungskommissariats der Bezirkskriminalinspektion Lübeck konnte ein mit einem internationalen Haftbefehl gesuchter Verurteilter ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 12:20

    POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Parkende Autos angefahren - Polizei sucht Hinweise

    Lübeck (ots) - Am 16.11.2025 gegen 21.10 Uhr soll der Fahrer eines Mercedes-Benz drei Fahrzeuge in der Röntgenstraße beschädigt haben. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht nach Hinweisen auf den Unfallverursacher. Eine Anwohnerin habe am Sonntagabend (16.11.2025) gegen 21.10 Uhr beobachtet, wie ein schwarzer Mercedes die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren