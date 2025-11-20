Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Parkende Autos angefahren - Polizei sucht Hinweise

Lübeck (ots)

Am 16.11.2025 gegen 21.10 Uhr soll der Fahrer eines Mercedes-Benz drei Fahrzeuge in der Röntgenstraße beschädigt haben. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht nach Hinweisen auf den Unfallverursacher.

Eine Anwohnerin habe am Sonntagabend (16.11.2025) gegen 21.10 Uhr beobachtet, wie ein schwarzer Mercedes die Röntgenstraße in Richtung Trendelenburgstraße entlang gefahren wäre. Der Fahrer soll einen Hyundai und einen Opel angefahren haben, die dort am Seitenrand in Höhe der Hausnummer 3 geparkt waren. Er hätte danach seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt.

Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme außerdem Beschädigungen bei einem weiteren Hyundai in Höhe der Hausnummer 13 fest, die ebenfalls dem Unfallgeschehen zugeordnet werden können. Darüber hinaus wurden Fahrzeugteile gefunden, die auf den Unfallverursacher hindeuten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um eine E-Klasse von Mercedes-Benz in schwarz.

Der Schaden an den drei Fahrzeugen liegt bei ca. 4.500 Euro.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0451/1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell