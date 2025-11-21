Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Kücknitz

Frontalzusammenstoß in Lübeck-Kücknitz - zwei Personen verletzt

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.11.2025) kam es im Lübecker Stadtteil Kücknitz zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Personenkraftwagen und einem Transporter. Beide Fahrzeugführerinnen wurden hierbei verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Gegen 15:20 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über einen Unfall mit verletzten Personen in der Travemünder Landstraße informiert. Der Einsatzort wurde umgehend durch Beamte der Polizeistation Kücknitz und durch Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr Lübeck aufgesucht.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 36-jährige Lübeckerin die Travemünder Landstraße in Fahrtrichtung Kücknitz und beabsichtigte, nach links in die Elbingstraße abzubiegen. Während des anfänglichen Abbiegemanövers kam es dann zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Skoda und einem entgegenkommenden Peugeot-Transporter.

Sowohl die Skoda-Fahrerin als auch die 46-jährige Fahrzeugführerin des Transporters wurden bei dem Unfall verletzt und mussten nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zur schwere der Verletzungen können bislang keine Angaben gemacht werden. Lebensgefahr bestand bei beiden Lübeckerinnen nicht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Gesamtschaden bei knapp 25.000 Euro. Die Straßen rund um den Unfallort mussten im Rahmen des Einsatzes durch weitere Polizeikräfte kurzzeitig gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde umgeleitet.

Die Polizeistation Kücknitz führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Es besteht unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell