PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Kücknitz
Frontalzusammenstoß in Lübeck-Kücknitz - zwei Personen verletzt

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.11.2025) kam es im Lübecker Stadtteil Kücknitz zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Personenkraftwagen und einem Transporter. Beide Fahrzeugführerinnen wurden hierbei verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Gegen 15:20 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über einen Unfall mit verletzten Personen in der Travemünder Landstraße informiert. Der Einsatzort wurde umgehend durch Beamte der Polizeistation Kücknitz und durch Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr Lübeck aufgesucht.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 36-jährige Lübeckerin die Travemünder Landstraße in Fahrtrichtung Kücknitz und beabsichtigte, nach links in die Elbingstraße abzubiegen. Während des anfänglichen Abbiegemanövers kam es dann zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Skoda und einem entgegenkommenden Peugeot-Transporter.

Sowohl die Skoda-Fahrerin als auch die 46-jährige Fahrzeugführerin des Transporters wurden bei dem Unfall verletzt und mussten nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zur schwere der Verletzungen können bislang keine Angaben gemacht werden. Lebensgefahr bestand bei beiden Lübeckerinnen nicht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Gesamtschaden bei knapp 25.000 Euro. Die Straßen rund um den Unfallort mussten im Rahmen des Einsatzes durch weitere Polizeikräfte kurzzeitig gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde umgeleitet.

Die Polizeistation Kücknitz führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Es besteht unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit
Mark-Dominik Wille
Telefon: 0451/131 2004
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 12:25

    POL-HL: Lübeck_Dubai / Folgemeldung: Verurteilter Straftäter in Dubai festgenommen

    Lübeck (ots) - +++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++ Nach erfolgter Öffentlichkeitsfahndung, Auswertung von zielführenden Zeugenhinweisen und umfangreichen Ermittlungen des Fahndungskommissariats der Bezirkskriminalinspektion Lübeck konnte ein mit einem internationalen Haftbefehl gesuchter Verurteilter ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 12:20

    POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Parkende Autos angefahren - Polizei sucht Hinweise

    Lübeck (ots) - Am 16.11.2025 gegen 21.10 Uhr soll der Fahrer eines Mercedes-Benz drei Fahrzeuge in der Röntgenstraße beschädigt haben. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht nach Hinweisen auf den Unfallverursacher. Eine Anwohnerin habe am Sonntagabend (16.11.2025) gegen 21.10 Uhr beobachtet, wie ein schwarzer Mercedes die ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 10:35

    POL-HL: Sereetz/Ostholstein Mit 164 km/h durch die Baustelle

    Lübeck (ots) - Der Fahrer eines BMW wurde mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Baustellenbereich auf der Autobahn von Polizisten festgestellt. Nachdem er sich der Kontrolle durch Flucht entzogen hatte, konnte er nun identifiziert werden. Am Nachmittag des 11.11.2025 befuhren fuhren Beamte des Video- und Geschwindigkeitsmessdienstes des Polizeiautobahnreviers Scharbeutz mit ihrem Videowagen im Rahmen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren