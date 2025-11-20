PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck_Dubai
Folgemeldung: Verurteilter Straftäter in Dubai festgenommen

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Nach erfolgter Öffentlichkeitsfahndung, Auswertung von zielführenden Zeugenhinweisen und umfangreichen Ermittlungen des Fahndungskommissariats der Bezirkskriminalinspektion Lübeck konnte ein mit einem internationalen Haftbefehl gesuchter Verurteilter Anfang November 2025 in Dubai von der örtlichen Polizei festgenommen werden. Der im Jahre 2023 rechtskräftig wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes Verurteilte erschien nicht zum Haftantritt und hatte sich ins Ausland abgesetzt. Die Überstellung des Festgenommenen soll in der kommenden Woche erfolgen.

Im Rahmen der seit vielen Monaten durchgeführten Ermittlungen, intensiven Fahndungsmaßnahmen und nach erfolgter Öffentlichkeitsfahndung im Oktober 2025 hatten sich die Erkenntnisse auf den genauen Aufenthaltsort des Verurteilten konkretisiert. So konnte dieser in internationaler Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten Anfang November 2025 festgenommen werden. Im Zuge des Rechtshilfeersuchens wird der rechtskräftig zu fünf Jahren Freiheitsstrafe Verurteilte in der kommenden Woche nach Deutschland überstellt und der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Ulli Fritz Gerlach, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

