Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Ostholstein Diverse Glätteunfälle auf den Straßen

Lübeck (ots)

Im Verlauf der Nacht und des Montagmorgens ist es aufgrund von Glätte und Schneefall zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Teilweise wurden Verkehrsteilnehmer verletzt. Es kam stellenweise zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei mahnt alle Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht.

In der Zeit von Mitternacht bis 9.00 Uhr am Montagvormittag kam es im Bereich Lübeck und Ostholstein zu bislang 17 Verkehrsunfällen.

Drei Unfälle ereigneten sich auf der Autobahn A1, drei weitere auf der Autobahn A 20. Es kam auf der A 1 infolge der Bergungsarbeiten in Höhe Anschlussstelle Zentrum zu Verkehrsbehinderungen, nachdem sich dort ein Lkw gedreht haben soll.

In Ostholstein in den Bereichen Neustadt und Großenbrode sowie Lensahn sind Pkw in einen Graben gerutscht und mussten mit einem Abschlepper herausgezogen werden.

Insgesamt wurden zwei Personen leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei rät, die Fahrweise den Witterungsverhältnissen anzupassen und vorausschauend zu fahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

